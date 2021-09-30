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"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой боевой катер

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 17:23
"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой боевой катер Фото: "Кузня на Рыбальском" (zkr.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Предприятие "Кузня на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 5.UA.

"Предприятие продолжает выпускать корабли для Военно-Морских сил Украины несмотря на давление силовиков, попытки обанкротить завод и преследования его руководителя", - отметили участники мероприятия.

Начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук поблагодарил коллектив "Кузни" и отметил, что украинская армия нуждается в новых боевых кораблях.

"От имени командования Военно-Морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы это был не последний корабль, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузни на Рыбальском", - сказал он.

Также со спуском нового катера всех присутствующих поздравил народный депутат Михаил Забродский.

"Это - достойный ответ всем тем, кто сомневался, кто пытается постановлением следователей прекратить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать", - подчеркнул он.

Напомним, 2 июля бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества.

Ранее бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому объявляли подозрение по делу, которое касалось поставок военных грузовиков.

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Кузня на Рыбальском
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