"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой боевой катер
Предприятие "Кузня на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 5.UA.
"Предприятие продолжает выпускать корабли для Военно-Морских сил Украины несмотря на давление силовиков, попытки обанкротить завод и преследования его руководителя", - отметили участники мероприятия.
Начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук поблагодарил коллектив "Кузни" и отметил, что украинская армия нуждается в новых боевых кораблях.
"От имени командования Военно-Морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы это был не последний корабль, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузни на Рыбальском", - сказал он.
Также со спуском нового катера всех присутствующих поздравил народный депутат Михаил Забродский.
"Это - достойный ответ всем тем, кто сомневался, кто пытается постановлением следователей прекратить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать", - подчеркнул он.
Напомним, 2 июля бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества.
Ранее бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому объявляли подозрение по делу, которое касалось поставок военных грузовиков.