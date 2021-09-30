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"Кузня на Рибальському" спустила на воду восьмий бойовий катер

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 17:23
"Кузня на Рибальському" спустила на воду восьмий бойовий катер Фото: "Кузня на Рибальському" (zkr.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Підприємство "Кузня на Рибальському" спустило на воду восьмий броньований артилерійський катер "Гюрза-М".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 5.UA.

"Підприємство продовжує випускати кораблі для Військово-Морських сил України попри тиск силовиків, спроби збанкрутувати завод та переслідування його керівника", - зауважили учасники заходу.

Начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук подякував колективу "Кузні" і наголосив, що українська армія потребує нових бойових суден.

"Від імені командування Військово-Морських сил щиро вітаю колектив заводу та нас, Міністерство оборони і Військово-морські сили із поповненням, з новим катером. Дякуємо всім за спільну роботу і дуже хочемо, щоб це був не крайній корабель, щоб ми ще мали далі кораблі від "Кузні на Рибальському", - сказав він.

Також зі спуском нового катера всіх присутніх привітав народний депутат Михайло Забродський.

"Це - гідна відповідь всім тих, хто сумнівався, хто намагається постановою слідчих припинити будівництво бойових одиниць для наших Військово-Морських сил. Це доводить, що колектив навіть в таких складних умовах працював, працює і буде продовжувати працювати", - наголосив він.

Нагадаємо, 2 липня колишньому заступнику міністра оборони України та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру у змові. За даними слідства, вони причетні до поставок катерів і санітарних автомобілів низької якості.

Раніше колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському оголошували підозру у справі, яка стосувалася поставок військових вантажівок.

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