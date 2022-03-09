"Кузня на Рыбальском" передала 500 пулеметов ПКМ ВСУ

"Завод "Кузня на Рыбальском" передает нашим славным Вооруженным силам, в этом случае Сухопутным войскам пулеметное вооружение на шесть полноценных бригад. Сегодня треть из этого выходит для комплектации сухопутных сил", - сообщил Петр Порошенко.

По его словам, это будет не только для обороны Киева. Это пойдет и на части Вооруженных сил, и тероборону, если будет принято решение командующим Сухопутных сил.

"И для Чернигова, и для Харькова, и для Запорожья, и для обороны Николаева. Везде, где наши войска защищают Украину от агрессора. Мы сделаем все возможное, чтобы доукомплектовать все необходимые части. Мы работаем в очень эффективном сотрудничестве, и я хочу поблагодарить коллектив завода за то, что в эти времена они вывели людей и делают все, чтобы была проведена доукомплектация для повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины", - добавил Порошенко.