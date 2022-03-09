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"Кузня на Рибальському" передала 500 кулеметів ПКМ ЗСУ

Автор: Артем Горовенко

Завод "Кузня на Рибальському" передає півтисячі кулеметів ПКМ ("Покемон"), які виготовлялись на експорт, для Збройних сил України. Це дозволить оснастити шість бригад української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"Завод "Кузня на Рибальському" передає нашим славним Збройним силам, в цьому випадку Сухопутним військам кулеметне озброєння на шість повноцінних бригад. Сьогодні третина з цього виходить для комплектації Сухопутних сил", - повідомив Петро Порошенко.

За його словами, це буде не лише для оборони Києва. Це піде і на частини Збройних сил, і тероборону, якщо буде прийняте рішення командувачем Сухопутних сил.

"І для Чернігова, і для Харкова, і для Запоріжжя, і для оборони Миколаєва. Скрізь, де наші війська боронять Україну від агресора. Ми зробимо все можливе, щоб доукомплектувати всі необхідні частини. Ми працюємо у дуже ефективній співпраці, і я хочу подякувати колективу заводу за те, що в ці часи вони вивели людей і роблять усе, щоб була проведена доукомплектація для підвищення бойових спроможностей Збройних сил України", - додає Порошенко.

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Збройні сили УкраїниКузня на Рыбацькому