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В Кувейте произошел пожар на одном из крупнейших нефтяных месторождений мира

Новина українською → Большой Бурган, Понедельник 10 мая 2021 19:55
В Кувейте произошел пожар на одном из крупнейших нефтяных месторождений мира Фото: пожар произошел на месторождении Большой Бурган (twitter.com/alriyadhdaily)
Автор: Игорь Литвиненко

В Кувейте на одном из крупнейших мировых месторождений нефти Большой Бурганпроизошел пожар. В результате пострадали двое рабочих.

Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации Кувейтской государственной нефтяной компании, возгорание произошло утром, 10 мая, на одной из рабочих площадок. Огонь удалось взять под контроль спустя несколько часов после возгорания.

Несмотря на пожар, угрозы для добычи нефти и инфраструктуры нет. Причины возгорания будет устанавливать специально созданная комиссия.

Большой Бурган - это группа месторождений нефти, которая была открыта в 1938 году. По данным Кувейтской государственной нефтяной компании, Большой Бурган является крупнейшим в мире резервуаром нефти в песчаных породах. Общая площадь месторождений составляет около 1 тысячи квадратных км. Предполагается, что это второе по величине месторождение нефти в мире после Гавара в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на нефть выросли до двухмесячного максимума.

Также сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз мировых цен на нефть на ближайшие два года.

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