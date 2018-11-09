ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Курц отреагировал на задержание российского шпиона в Австрии

Новости » Политика    09.11.2018 - 14:01
Фото: Себастьян Курц (Reuters)
Фото: Себастьян Курц (Reuters)

Канцлер требует ответа от российской стороны

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и Европейского союза не улучшатся, если подтвердится факт шпионажа бывшим австрийским полковником в пользу Российской Федерации. Об этом он заявил журналистам  9 ноября в Вене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, бывший военнослужащий мог "сливать" Москве информацию в течение десятилетий. Дело должны передать под контроль прокуратуры Австрии, а подозреваемого допросить.

"Если подозрения подтвердятся, такие дела (раскрытие российских шпионов в Европе - ред.), отношения между Россией и Европейским союзом не улучшатся", - отметил канцлер, добавив, что требует информации от российской стороны.

Напомним, 9 ноября служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Он следил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы Москве. В отношении него возбудили дело.

Вследствие этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже отменила свой визит в Москву, запланированный на начало декабря.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Разведчик за свою работу получал 300 тысяч евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.

Посла Австрии вызвали в МИД РФ после информации о задержании шпиона В Австрии задержали экс-полковника из-за подозрений в шпионаже для России
Новости Украины Российская ФедерацияАвстрияшпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь