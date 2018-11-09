Курц отреагировал на задержание российского шпиона в Австрии

Фото: Себастьян Курц (Reuters)

Канцлер требует ответа от российской стороны

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и Европейского союза не улучшатся, если подтвердится факт шпионажа бывшим австрийским полковником в пользу Российской Федерации. Об этом он заявил журналистам 9 ноября в Вене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, бывший военнослужащий мог "сливать" Москве информацию в течение десятилетий. Дело должны передать под контроль прокуратуры Австрии, а подозреваемого допросить.

"Если подозрения подтвердятся, такие дела (раскрытие российских шпионов в Европе - ред.), отношения между Россией и Европейским союзом не улучшатся", - отметил канцлер, добавив, что требует информации от российской стороны.

Напомним, 9 ноября служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Он следил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы Москве. В отношении него возбудили дело.

Вследствие этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже отменила свой визит в Москву, запланированный на начало декабря.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Разведчик за свою работу получал 300 тысяч евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.