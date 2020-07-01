Куртев: увеличение производства на "чистой" энергии будет способствовать таможенным льготам

Организация оптимальной энергетической модели - одна из стратегических задач, которая формируется согласно мировым трансформациям и приоритетам. Сегодня большинство стран Евросоюза приняли законодательство относительно учета карбонового следа при изготовлении товаров, что предопределит размер пошлины, которым он будет облагаться.

Об этом отметил эксперт в области энергетики, генеральный директор ГК "Метрополия" Виктор Куртев.

По его словам, такими механизмами формируется реальная идеология - "зеленый" продукт будет стоить дешевле и это уже влияет на экономику страны.

"Мировые элиты последовательно работают и совершенствуют эту модель. Мы должны ее принять и стать полноценным игроком - быть открытыми для мира, концептуально трансформировать нашу экономику, воспринимать сложности как новые ступени роста - и тогда мы сможем сами задавать тренды. У нас в сравнении с европейскими странами есть два преимущества - нечего терять и все устаревшие инфраструктуры. Менять все нужно в корне, иначе мы будем вечно экспортировать "древесину и грибы" - и уровень жизни будет соответствующий", - констатировал Виктор Куртев.

Напомним, ранее инвесторы в возобновляемую энергетику, которые владеют электростанциями суммарной мощностью около 3 ГВт, обратились с открытым письмом к органам власти с просьбой продлить действие "зеленых" тарифов на 2 года при снижении их абсолютной величины на 15%.