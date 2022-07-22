Что может быть с курсом доллара в дальнейшем: ответ НБУ

"На ближайшее время мы будем удерживать фиксированный обменный курс. Дальше мы у нас может быть ситуация, когда должна быть ситуация сбалансированности рынка и ситуация, в которой курс может двигаться в обе стороны", - сказал он.

По его словам, курс гривны к доллару может укрепляться за счет налаживания экспорта. Также это может произойти из-за и увеличения объемов международной помощи, сказал он и добавил, что "на второе полугодие запланированы достаточно неплохие" показатели.

В то же время он не исключил, что НБУ может снова прибегнуть к девальвации гривны. "Но это будет происходить в том случае, если все меры, которые принимаются украинскими властями, будут не настолько эффективными и тот запас прочности, который сформирован, тоже начнет иссякать", - сказал замглавы НБУ.

Николайчук убежден, что сейчас запас прочности позволяет держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар.

"В ближайшее время у нас курс точно будет оставаться фиксированным", - сказал он.