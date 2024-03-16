У Курську вибухи: влада заявляє про безпілотники

У Курську вночі 16 березня повідомляють про вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляє про атаку безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта та місцеві паблики.
За словами губернатора Романа Старовойта, ППО, нібито, збило 3 дрони.
"Силами ППО в Курській області знищено безпілотника літакового типу", - повідомив Старовойт.
Місцеві паблики розміщують відео, на яких чути звуки вибухів
Рано вранці 13 березня безпілотники атакували нафтозавод у Рязані . Виникла пожежа.
Вночі того дня вибухи чули мешканці трьох російських областей. Регіони атакували дрони, є руйнування та постраждалі.
Днем раніше дрони також атакували російські міста. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна .
10 березня вибух стався на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області. Виникла пожежа.