UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Курську пролунали вибухи, в РФ скаржаться на атаку дронів

Фото: у Курську (РФ) пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (РФ) пролунало кілька вибухів сьогодні ввечері, 15 грудня. Місцева влада заявляє про роботу систем протиповітряної оборони через фіксацію в небі над містом якихось безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта та Міноборони РФ.

Про вибухи у Курську спочатку інформували у місцевих пабліках. У мережі також були опубліковані кадри, на яких видно спалахи в небі та лунають звуки вибуху.

Представники влади регіону пояснили ситуацію роботою ППО через атаку безпілотників.

"У небі над Курськом працює ППО. Прошу зберігати спокій!", - йдеться у заяві місцевого губернатора.

Пізніше в оборонному відомстві країни-агресора виступили із твердженням про нібито "припинення спроби" атаки із застосуванням БПЛА. Традиційно у нальоті дронів Міноборони РФ звинувачує Україну.

Також у російському міністерстві розповіли, що безпілотники були літакового типу. Два дрони начебто були збиті о 17.30 за місцевим часом.

"Черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати знищені над територією Курської області", - написали в прес-службі Міноборони РФ.

Примітно, що кількість "збитих цілей" над Курськом відрізняється у заявах місцевої влади та російського міністерства. Так, за словами Старовойта, їх удвічі більше.

"ППО продовжує роботу, прошу зберігати спокій. На даний момент вже збито чотири БПЛА", - написав він у своєму Telegram близько шостої вечора, хоча у відомстві Шойгу такі дані не оновлювали на цей момент.

Вибухи в Росії та атаки дронів

Нагадаємо, на території Росії регулярно гримлять вибухи та починаються пожежі, і деякі з них, зокрема, пов'язують з атаками безпілотників.

Так, до прикладу, позаминулої ночі у Росії заявляли про атаку БПЛА, який знищили під Москвою. Вже вранці джерела РБК-Україна в спецслужбах поінформували, що атака дронів на Росію була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях.

Нещодавно в ГУР заявили також, що російська пропаганда нафантазувала, що на нафтобазі у Воронежі після вибуху 12 грудня нібито вирішили влаштувати навчання рятувальників. У військовій розвідці нагадали, що противники путінського режиму тоді підірвали резервуар з паливом на території нафтобази "Роснєфті" у Воронежі, внаслідок чого почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціявибухиатака дронівКурская область