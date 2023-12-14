Росіяни намагаються "затьмарити" пропагандою вибух на нафтобазі у Воронежі

Російська пропаганда нафантазувала, що на нафтобазі у Воронежі після вибуху нібито вирішили влаштувати навчання рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram .

У ГУР нагадали, що 12 грудня на території нафтобази "Роснєфті" у Воронежі пролунав вибух - супротивники путінського режиму підірвали резервуар з паливом, внаслідок чого почалася пожежа.

Фото: повідомлення пропагандистів (t.me/DIUkraine)

"Щоб приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об'єктах, місцеві воронезькі вожді придумали "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" прямо біля "багатотонної" цистерни з пальним", - уточнюють у розвідці.

При цьому під які "навчання" маскують роботу на нафтобазі місцевих слідчих органів, зараз незрозуміло навіть самим слідчим, додають у ГУР.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, на території Росії регулярно гримлять вибухи та починаються пожежі.

Ще сьогодні, 14 грудня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що нічна атака дронів на Росію була спецоперацією ГУР. Цілями були військові об'єкти, у тому числі на території Московської та Калузької областей.

Це було нагадування для росіян, що у них теж не буде спокійних ночей після останніх ударів по Україні.