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У Курській області зранку гучно: росіяни нарахували 10 "прильотів"

Фото: у Курській області зранку росіяни нарахували 10 "прильотів" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Курській області сьогодні вранці заявили про так званий "обстріл" селища Тьоткіне. Там нарахували 10 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram курського губернатор Романа Старовойта.

"Сьогодні вранці обстрілу зазнало селище Тьоткіне Глушківського району. Усього зафіксовано 10 прильотів", - написав Старовойт.

За його словами, постраждалих нібито немає, але є пошкодження.

Так, у 7 домоволодіннях є пошкодження дахів, фасадів, вікон, огорож. Також пошкоджено газову трубу низького тиску.

У звичній манері росіяни заявляють, що нібито "до обстрілу причетні ЗСУ".

Фото: у Курській області зранку росіяни нарахували 10 "прильотів" (t.me/gubernator_46)

Нагадаємо, що вчора в Ленінградській області РФ невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП).

Додамо, раніше в Бєлгородській області заявляли про обстріл села Нова Таволжанка.

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