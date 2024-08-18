У Курській області українські десантники затрофеїли новітній танк росіян Т-90М (відео)

Як розповіли десантники, танк став їх трофеєм під час рейду у Курській області. При цьому самі росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності.

"Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли "аналоговнєтну" техніку, відремонтували, завели і тепер машина війни, нищитиме своїх творців на боці України", - підписано відео.

Т-90М - це сучасний російський основний бойовий танк, модернізована версія серії Т-90, яка з'явилася на початку 1990-х років. Т-90М став наступником танка Т-90А.

Основною зброєю Т-90М є 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-5, яка дозволяє стріляти різними типами снарядів, включаючи керовані ракети, що значно збільшує точність стрільби на великих відстанях. Крім того, танк оснащений автоматом заряджання, що прискорює процес підготовки гармати до стрільби.

Т-90М має комбіновану броню з використанням динамічного захисту "Релікт", який ефективно протистоїть кумулятивним боєприпасам та бронебійним підкаліберним снарядам. Цей комплекс захисту значно покращений у порівнянні з попередніми версіями танка.

Операція ЗСУ у Курській області

Українські Сили Оборони проводять активну операцію на території Курської області РФ, яка розпочалася з початку серпня 2024 року. З початку операції Україна взяла під свій контроль 82 населених пункти, захопила у полон тисячі російських військових та вже знищила два мосту через річку Сейм.

Детальніше про те, чи може Курський прорив змусити РФ прискорити обмін полоненими - у матеріалі РБК-Україна.

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