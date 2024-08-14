У Курській області тиждень триває операція СЗУ, а Латвія передасть Україні дрони: новини за 13 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Сили ППО вночі збили 30 із 38 "Шахедів". Також РФ випустила дві балістичні ракети "Іскандер-М". Під ударом були зокрема Чернігівщина та Сумщина.

У Вовчанську тривають інтенсивні штурмові дії, зосереджені на кварталі багатоповерхової забудови. Окупанти активно облаштовують нові точки евакуації для особового складу.

Британія відмовила Україні у застосуванні ракет Storm Shadow для ударів по Курській області,- ЗМІ

За даними The Telegraph, Британія відмовила у використанні ракет попри зусилля президента Володимира Зеленського зняти обмеження на використання Storm Shadow, однак позиція Лондона залишається незмінною.

"Жодних змін не відбулося", - сказало джерело в уряді.

Небезпечно не тільки для України: Кірбі пояснив ризики військової співпраці Росії та КНДР

"Цілком очевидно, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією небезпечна для народу України, оскільки ці ракети продовжують атакувати українські міста й енергетичну інфраструктуру, але це також небезпечно для Індо-Тихоокеанського регіону і будь-який її розвиток матиме наслідки для безпеки країн у цьому регіоні", - зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми, є загиблі

Аварія сталася 12 серпня о 07:45 на трасі Н-03 поблизу с. Вишнопіль. Водій автобуса перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з Житомирської області до Івано-Франківської . Попередньо, він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії. Жертвою стала 12-річна дівчинка та один дорослий. Остаточна кількість травмованих встановлюється.

"Прорив" у Курській області триває вже тиждень: яку територію не контролює РФ

У Курській області площа бойових дій продовжує розширюватися. Майже тисяча квадратних кілометрів території РФ перебуває під контролем України, аналітики відмічають, що ЗСУ просуваються далі попри нещодавні заяви росіян про так звану "стабілізацію" лінію фронту. Зокрема, як вважають ISW, з'явилася нова точка проникнення в західну частину російського регіону.

Детально про те, куди вдалося просунутися ЗСУ та де йдуть бої в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Латвія підготувала до передачі Україні близько півтисячі дронів

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань", - написав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Лукашенко передає РФ військову техніку із власних діючих підрозділів, - ЗМІ

Білорусь передає військову техніку РФ, яка відчуває нестачу ресурсів. Диктатор Олександр Лукашенко дав вказівку відправити росіянам техніку зі складів діючих підрозділів, оскільки в білоруській армії також виснажений арсенал.

Про таке рішення самопроголошеного президента Білорусі виданню стало відомо від джерела у білоруському Міністерстві оборони.

У Німеччині судять підозрюваних у вбивстві двох українських підлітків-баскетболістів

У Німеччині розпочався процес проти підозрюваних у вбивстві двох українських баскетболістів. Напад на юнаків стався у лютому через національну неприязнь на вокзалі у Дюссельдорфі.

Зазначається, що головний підозрюваний Мерт В. (німецький турок) та його троє поплічників (двоє сирійців, один німецький грек) вже давно перебували у полі зору правоохоронних органів. На момент скоєння злочину вони не досягли повноліття, через що суд проходив у закритому режимі.

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