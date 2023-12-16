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У Курській області РФ пролунали вибухи: пошкоджено ЛЕП, будинки та вокзал

Фото: у Курській області РФ пролунали вибухи, є відключення світла (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Курській області РФ було чути вибухи. Повідомляється, що безпілотники атакували Дмитрієвський та Залізногірський райони, внаслідок чого пошкоджено будинки та ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Shot.

Так, у селі Крупець Дмитрівського району зафіксовано три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках постраждали огорожі, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва, внаслідок чого пошкоджено компресорну станцію.

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК.

Вибухи у Росії

Останніми тижнями в Росії збільшилася кількість вибухів. Приміром, учора в російському Курську пролунало кілька вибухів учора ввечері, 15 грудня. Місцева влада заявила про роботу системи протиповітряної оборони через фіксацію в небі над містом безпілотників.

Також днями в Росії заявляли про атаку БПЛА, яку знищили під Москвою. Вже вранці джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що атака дронів на Росію була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників перебували в Московській та Калузькій областях.

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