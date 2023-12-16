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В Курской области РФ прозвучали взрывы: повреждены ЛЭП, дома и вокзал

Фото: в Курской области РФ прозвучали взрывы, есть отключения света (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В Курской области РФ были слышны взрывы. Сообщается, что беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, в результате чего повреждены дома и ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Shot.

Так, в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировано три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, в результате чего повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

Взрывы в России

В последние недели в России увеличилось количество взрывов. Так, к примеру, вчера в российском Курске прозвучало несколько взрывов вчера вечером, 15 декабря. Местные власти заявили о работе системы противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над городом неких беспилотников.

Также на днях в России заявляли об атаке БПЛА, который уничтожили под Москвой. Уже утром источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях. 

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