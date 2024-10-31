У Курській області перебуває близько 8 тисяч солдатів КНДР, - Блінкен

США фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Вони можуть взяти участь у бойових діях найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції.
Він зазначив, що, за оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових.
"За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями", - уточнив Блінкен.
За його словами, росіяни навчають солдатів КНДР на артилерії, дронах, готують їх до базових піхотних операцій, у тому числі викопування окопів. Це свідчить про те, що північнокорейців планують використовувати в операціях на фронті.
"Якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях щодо підтримки бойових дій проти України, вони стануть законними військовими цілями", - звернув увагу голова Держдепу США.
Нагадаємо, першою про прибуття північнокорейських солдатів у Курську область повідомила українська розвідка. Це сталося минулого тижня.
Також ГУР оприлюднило перехоплення розмов російських військових, які свідчать про перекидання солдатів КНДР у Курську область. Примітно, що росіяни були незадоволені такою "допомогою" і навіть погрожували вбивством своїх "союзників".
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