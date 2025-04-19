Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що минулої доби у Курській області відбулося 23 боєзіткнення. При цьому ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

Карта боїв у Курській області на 19 квітня



t.me/GeneralStaffZSU

Якщо порівнювати з картою, яку показав Генштаб ЗСУ зранку 18 квітня, то помітне зменшення зони, яку контролюють українські воїни у Курській області. Зафіксоване просування російських сил у кількох локаціях.

Карта боїв на 18 квітня



t.me/GeneralStaffZSU

За даними аналітичного сервісу Depp State, буферна зона у Курській області скоротилася до 9,88 квадратні кілометри на одній локації та до 21,02 квадратні кілометри - на іншому напрямку.



скриншот deepstatemap.live