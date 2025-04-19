Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что за прошедшие сутки в Курской области произошло 23 боестолкновения. При этом враг нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Карта боев в Курской области на 19 апреля



t.me/GeneralStaffZSU

Если сравнивать с картой, которую показал Генштаб ВСУ утром 18 апреля, то заметно уменьшение зоны, которую контролируют украинские воины в Курской области. Зафиксировано продвижение российских сил в нескольких локациях.

Карта боев на 18 апреля



t.me/GeneralStaffZSU

По данным аналитического сервиса Depp State, буферная зона в Курской области сократилась до 9,88 квадратных километров на одной локации и до 21,02 квадратных километра - на другом направлении.



скриншот deepstatemap.live