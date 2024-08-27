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Курська операція не зривала "енергетичну" зустріч у Катарі, - Зеленський

Вівторок 27 серпня 2024 14:55
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Курська операція не зривала "енергетичну" зустріч у Катарі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Операція Сил оборони у Курській області абсолютно не пов'язана з "енергетичною" зустріччю в Катарі. Водночас вона є одним із пунктів плану перемоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Не пов'язані абсолютно речі Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів формули миру. Чи пов'язана Курська операція із другим самітом миру? Так. Бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", - заявив президент.

"Енергетична" зустріч

В середині серпня The Washington Post заявило про те, що цього місяця Україна та Російська Федерація планували відправити свої делегації в Доху для перемовин з метою укладання угоди щодо припинення ударів по енергетиці, а також енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Пізніше голова Міністерства енергетики Герман Галущенко спростував чутки про нібито зірвані переговори з ворогом. Він заявив, що Україна не веде перемовини з терористами й жодного діалогу через посередників також не було.

Водночас Галущенко розповів, що 22 серпня пройшов саміт в режимі онлайн з питань третього пункту Формули миру, який стосується енергетичної безпеки.

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