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Курська операція позбавила РФ можливості маневру на Покровському напрямку, - Сирський

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ. Зокрема, Курська операція позбавила РФ можливості маневрувати своїми частинами.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи відволікла Курська операція сили РФ від Покровського напрямку і чи може Україна втратити Покровськ, Сирський відповів, що за останні 6 днів противник не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює. Він підкреслив, що робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено. Зараз там зміцнюють оборону.

"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - сказав Сирський.

Головнокомандувач ВСУ підкреслив, що хоч Росія і не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, але тепер ворог не може маневрувати своїмb резервами так, як раніше. Більш того, це ослаблення відчувається інших напрямах. За словами Сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися.

"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - резюмував він.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Сирський розповів, як було зірвано наступ РФ на Сумську область. Причиною стала не тільки Курська операція, а й події, які були до неї.

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