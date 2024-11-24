Курси валют в Україні будуть встановлювати по-новому

Національний банк України змінить підходи до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку. Це стосується курсу гривні до усіх валют, крім долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення НБУ.

Згідно з повідомленням, завершилося обговорення проєкту змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу до долара США й облікової ціни банківських металів.

Розрахунок курсів

Пропонується, що офіційний курс гривні до долара США, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку. Він оприлюднюється о 15:30 на наступний день. Крім того, НБУ оприлюднює розрахунковий курс гривні до долара станом на 12:00.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку. Це робиться на підставі котирувань BFIX (Bloomberg Fixing). Зараз береться значення на конкретний момент, станом на 15 годину. За новою методикою, курси будуть розраховуватися через середнє значення за період.

Довідкове значення курсу євро

НБУ планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Довідковий курс євро був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги. Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України.

Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX долар/євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

Щоденні курси валют

Крім того, НБУ планує відмовитися від практики встановлення курсів деяких валют щомісячно.

Як зазначили в НБУ, створення багато років тому двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу обґрунтовувалося технічними складнощами щоденного обрахунку офіційного курсу до широкого переліку валют.

Наразі рівень автоматизації розрахунків значно підвищився, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для будь-якого переліку валют.

"З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною", - йдеться в повідомленні.

Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

Розрахунок курсів

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

Зараз НБУ встановлює курси щоденно для 33 валют. Ще для 24 валют НБУ встановлює курси щомісяця.

Раніше НБУ заявив, що валютна структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро залишається понад 40%.