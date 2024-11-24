Курсы валют в Украине будут устанавливать по-новому

Национальный банк Украины изменит подходы к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка. Это касается курса гривны ко всем валютам, кроме доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Согласно сообщению, завершилось обсуждение проекта изменений в Положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчета справочного значения курса к доллару США и учетной цены банковских металлов.

Расчет курсов

Предлагается, что официальный курс гривны к доллару США по-прежнему будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке. Он обнародуется в 15.30 на следующий день. Кроме того, НБУ обнародует расчетный курс гривны по отношению к доллару по состоянию на 12:00.

Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке. Это делается на основании котировок BFIX (Bloomberg Fixing). Сейчас берется значение на конкретный момент, по состоянию на 15 часов. По новой методике курсы будут рассчитываться через среднее значение за период.

Справочное значение курса евро

НБУ планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12.00.

Справочный курс евро был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины.

Предлагается производить его расчет ежедневно путем перемножения справочного курса гривни к доллару США по состоянию на 12 часов и среднего значения котировок BFIX доллар/евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00.

Ежедневные курсы валют

Кроме того, НБУ планирует отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно.

Как отметили в НБУ, создание много лет назад двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса обосновывалось техническими сложностями ежедневного учета официального курса в широкий перечень валют.

Уровень автоматизации расчетов значительно повысился, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для любого перечня валют.

"Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса. В нее будут входить иностранные валюты первой группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса в предыдущем году обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной", - говорится в сообщении.

Указанный перечень корректируется один раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. Одновременно сохраняется возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.

Расчет курсов

Напомним, официальный курс гривны по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

В настоящее время НБУ устанавливает курсы ежедневно для 33 валют. Еще для 24 валют НБУ устанавливает курсы ежемесячно.

Ранее НБУ заявил, что валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время, в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.