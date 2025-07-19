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Курсы доллара в евро в Украине: каких ожидать сюрпризов

Украина, Суббота 19 июля 2025 08:15
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Курсы доллара в евро в Украине: каких ожидать сюрпризов Фото: Курс доллара может быть на уровне 41,6-42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе самые большие сюрпризы возможны только с курсом евро. Курс доллара будет ниже уровня 42 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Курс евро

Как отметил банкир, в отличие от доллара, европейская валюта в Украине формируется на основе мировых трендов пары доллар/евро. То есть курс евро в Украине совпадает с мировым.

На соотношение этих валют влияет поведение мощных инвесторов, состояние экономического сотрудничества (и в частности таможенных тарифов) ЕС и США, инфляции в США и ЕС, ряд геополитических факторов, среди которых отдельной строкой идет ситуация на Ближнем Востоке и тому подобное.

"Мы лишь можем очертить возможный коридор курсовых колебаний евро, однако более точный прогноз пока почти исключен: ситуация может измениться в любой момент, а состояние неопределенности порождает нагнетание и не всегда экономически мотивированное соотношение курса евро к доллару", - сказал Лесовой.

По его оценке, на следующей неделе евро будет торговаться по курсу 48,5-49,5 гривны. При этом курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.

Курс доллара

Что касается стоимости доллара, то здесь особых изменений не произойдет: благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ курсовые изменения являются мизерными и неторопливыми.

Зато можно ожидать, что на следующей неделе курс американской валюты будет находиться ниже отметки в 42 гривны, сказал Лесовой.

"Валютный рынок будет достаточно пестрым именно из-за поведения евро. Однако в целом, если учесть стратегию Нацбанка, как основного игрока на валютном рынке, и события в мире, то вполне возможно, что ощутимый разрыв между курсами пары доллар/евро сохранится", - Лесовой.

Итак, как и на прошлой неделе, основные публикации о курсовых изменениях будут касаться именно курса евро. Цена доллара будет оставаться на приемлемом и ожидаемом уровне.

"Сейчас отсутствуют угрозы стремительного обвала американской валюты, которая остается ведущей в мире", - констатировал банкир.

Евро вырос к доллару на 13,8% до 1,181 в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие. В начале июля официальный курс установил рекорд в 49,40 гривен за евро. Но сейчас курс евро постепенно снижается.

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