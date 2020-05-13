Куршутов: последствия коронакризиса в экономике Украины начнутся летом

Фото: Сеяр Куршутов (из открытых источников)

По его мнению, главное - не дать завалиться банковской системе, которая уже сталкивается с глобальными неплатежами

Основные последствия коронакризиса для украинской экономики начнут проявляться со второй половины мая и летом. Об этом заявил бизнесмен Сеяр Куршутов, комментируя вопрос о последствиях пандемии для Украины, передает РБК-Украина.

По мнению Куршутова, реальное падение экономики Украины уже наблюдалось во второй половине 2019 года.

"Многие в правительстве (с кем я имею возможность формально и неформально общаться) почему-то считают, что падение таможенных и налоговых платежей вызвано коронакризисом. Но на самом деле, падение идет с января (2020 года, - ред.), а реально оно идет с прошлого лета", - считает бизнесмен.

В то же время, Куршутов отмечает, что реальное падение экономики Украины начнется со второй половины мая. Например, комментируя отсутствие глобального снижения объемов импорта за последние два месяца из-за коронакризиса, бизнесмен обратил внимание на бюджетообразующие товары, которые дают больше 80% поступлений в бюджет.

"Все эти товары были проплачены наперед. Фактически, в эти 2 месяца, пока у нас пандемия и карантин, на самом деле в страну приехал тот товар, который оплачен "до", реальное падения объемов импорта и еще большее проседание таможенных платежей и налоговых поступлений мы увидим где-то с 10-15 мая и летом", - добавил бизнесмен.

По его мнению, нужны реальные меры, нужно ответить бизнесу на вопрос как ему перезапуститься; нужно ответить на вопросы, как оптимизировать налоги, арендные платежи; урегулировать эти вопросы на самом деле форс-мажорные и договорные на период действия каких-то ослабленных форм карантина.

"Но само главное в этой ситуации - не дать завалиться банковской системе, которая уже сталкивается с глобальными неплатежами", - резюмирует Куршутов.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что после снятия основных карантинных ограничений как в Украине, так и в мире, экономика начнет восстанавливаться V-образно.