Куршутов: наслідки коронакризи в економіці України почнуться влітку

Фото: Сеяр Куршутов (з відкритих джерел)

На його думку, головне - не дати впасти банківській системі, яка вже стикається з глобальними неплатежами

Основні наслідки коронакризи для української економіки почнуть проявлятися з другої половини травня і влітку. Про це заявив бізнесмен Сеяр Куршутов, коментуючи питання про наслідки пандемії для України, передає РБК-Україна.

На думку Куршутова, реальне падіння економіки України вже спостерігалося в другій половині 2019 року.

"Багато хто в уряді (з ким я маю можливість формально і неформально спілкуватися) чомусь вважають, що падіння митних і податкових платежів викликано коронакризою. Але насправді, падіння йде з січня (2020 року, - ред.), а реально воно йде з минулого літа", - вважає бізнесмен.

Водночас, Куршутов зазначає, що реальне падіння економіки України почнеться з другої половини травня. Наприклад, коментуючи відсутність глобального зниження обсягів імпорту за останні два місяці через коронакризу, бізнесмен звернув увагу на бюджетоформуючі товари, які дають понад 80% надходжень до бюджету.

"Всі ці товари були сплачені наперед. Фактично, в ці 2 місяці, поки у нас пандемія і карантин, насправді в країну приїхав той товар, який оплачено "до", реальне падіння обсягів імпорту і ще більшого просідання митних платежів і податкових надходжень ми побачимо десь з 10-15 травня і влітку", - додав бізнесмен.

На його думку, потрібні реальні заходи, потрібно відповісти бізнесу на питання як йому перезапуску; потрібно відповісти на питання, як оптимізувати податки, орендні платежі; врегулювати ці питання насправді форс-мажорні та договірні на період дії якихось ослаблених форм карантину.

"Але саме головне в цій ситуації - не дати впасти банківській системі, яка вже стикається з глобальними неплатежами", - резюмує Куршутов.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що після зняття основних карантинних обмежень як в Україні, так і у світі, економіка почне відновлюватися V-образно.