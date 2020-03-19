Курсу долара значно зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар за день подорожчав ще майже на 50 копійок, незважаючи на заходи НБУ

Курс долара на міжбанку у продажу 19 березня 2020 року виріс на 47 копійок до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 29 копійок до 30,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8800 грн/долар, євро 30,0097 - 30,0825 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8100 27,8800 EUR/UAH 30,0097 30,0825 RUB/UAH 0,3456 0,3467

Нагадаємо, 18 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,3700 - 27,4100 грн/долар, євро 29,7539 - 29,7946 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 19 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 28,56 гривень за долар, курс євро знизився 63 копійки до 30,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,47 (27,19 - 18 березня), продажу - 28,56 (28,63 - 18 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,45 (29,62 - 18 березня), продажу - 30,80 (31,43 - 18 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,27 - 18 березня), продажу 3,81 (3,81 - 18 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар, що на 54 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 27,8025 гривень за 1 долар (+0,534 грн). При цьому курс долара на 19 березня становить 27,2685 гривень за 1 долар.