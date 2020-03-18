Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар за день подорожал еще на 26 копеек, несмотря на меры НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 18 марта 2020 года вырос на 26 копеек до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3700 - 27,4100 грн/доллар, евро 29,7539 - 29,7946 грн/евро, российский рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3700 27,4100 EUR/UAH 29,7539 29,7946 RUB/UAH 0,3428 0,3436

Напомним, 17 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,6353 - 29,7835 грн/евро, российский рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 18 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 5 копеек до 28,63 гривен за доллар, курс евро снизился 29 копеек до 31,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,19 (27,24 - 17 марта), продажи - 28,63 (28,68 - 17 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (30,05 - 17 марта), продажи - 31,43 (31,72 - 17 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 17 марта), продажи 3,81 (3,81 - 17 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,26 гривен за доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на таком уровне: 27,2685 гривен за 1 доллар (+0,2119 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,0566 гривен за 1 доллар.