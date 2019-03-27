Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2019 года вырос на 15 копеек до 27,13 грн/доллар, курс в покупке до 27,11 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,53 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5323 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1100 27,1350

EUR/UAH 30,5041 30,5323

RUB/UAH 0,4176 0,4182

Напомним, 26 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,4481 - 30,4793 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 марта установлен на таком уровне: 2708,1767 гривен за 100 долларов (+10,1545 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, ранее в НБУ отмечали рост спроса населения на валюту: на 19 марта украинцы купили 70 млн долларов на фоне роста курса доллара.