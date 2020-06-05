Курс доллара ускорил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,61 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,06 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6100 грн/доллар, евро 30,0354 - 30,0666 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5800 26,6100 EUR/UAH 30,0354 30,0666 RUB/UAH 0,3886 0,3893

Торги по доллару на межбанке 4 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6800 грн/доллар, евро 30,0324 - 30,0550 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3848 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,77 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 30,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,61 - 4 июня), продажи - 26,77 (26,83 - 4 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,69 (29,53 - 4 июня), продажи - 30,26 (29,96 - 4 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,40 - 4 июня), продажи 3,88 (3,89 - 4 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар.

Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 26,6005 гривен за 1 доллар (-0,0948 грн). При этом курс доллара на 5 июня составляет 26,6953 гривен за 1 доллар.