Курсу долара прискорив зниження на міжбанку

Долар подешевшав ще на 7 копійок
Курс долара на міжбанку в продажу 5 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,61 гривень за долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,06 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6100 грн/долар, євро 30,0354 - 30,0666 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,5800
|
26,6100
|
EUR/UAH
|
30,0354
|
30,0666
|
RUB/UAH
|
0,3886
|
0,3893
Торги по долару на міжбанку 4 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 30,0324 - 30,0550 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3848 грн/рубль.
В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,77 гривень за долар. Курс євро виріс на 30 копійок до 30,26 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,61 - 4 червня), продажу - 26,77 (26,83 - 4 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,69 (29,53 - 4 червня), продажу - 30,26 (29,96 - 4 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,40 - 4 червня), продажу 3,88 (3,89 - 4 червня) грн за 10 рублів.
Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар.
Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 26,6005 гривень за 1 долар (-0,0948 грн). При цьому курс долара на 5 червня становить 26,6953 гривень за 1 долар.
Автор: Олександр Білоус