Курсу долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1700 - 27,2000 грн/долар, євро 29,7565 - 29,7840 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3685 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1700 27,2000 EUR/UAH 29,7565 29,7840 RUB/UAH 0,3678 0,3685

Нагадаємо, 8 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 29,7733 - 29,8061 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (+0,0633 грн). При цьому курс долара на 9 квітня становить 27,1965 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк 8 квітня продав на міжбанку 44,5 млн доларів, оскільки попит знову перевищував пропозицію, а курс гривні коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.

Як відзначили в прес-службі НБУ загалом упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

У прес-службі додали, що НБУ, як і раніше, не збирається вводити адміністративні обмеження і продовжить послідовну політику на валютному ринку. "Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.