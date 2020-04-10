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Курсу долара знижується на міжбанку

Новини » Економіка     10.04.2020 - 10:45
Курсу долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1700 - 27,2000 грн/долар, євро 29,7565 - 29,7840 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3685 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1700

27,2000

EUR/UAH

29,7565

29,7840

RUB/UAH

0,3678

0,3685

Курсу долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 8 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 29,7733 - 29,8061 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (+0,0633 грн). При цьому курс долара на 9 квітня становить 27,1965 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк 8 квітня продав на міжбанку 44,5 млн доларів, оскільки попит знову перевищував пропозицію, а курс гривні коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.

Як відзначили в прес-службі НБУ загалом упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

У прес-службі додали, що НБУ, як і раніше, не збирається вводити адміністративні обмеження і продовжить послідовну політику на валютному ринку. "Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

НБУ на 10 квітня підвищив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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