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Курса доллара снижается на межбанке

Новости » Экономика     09.04.2020 - 10:38
Курса доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3200 - 27,3600 грн/доллар, евро 29,6968 - 29,7375 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3672 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3200

27,3600

EUR/UAH

29,6968

29,7375

RUB/UAH

0,3664

0,3672

Курса доллара снижается на межбанке

Напомним, 8 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3800 грн/доллар, евро 29,7459 - 29,7894 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3635 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,1965 гривен за 1 доллар (+0,0969 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет 27,0996 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк 8 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Как отметили в пресс-службе НБУ в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

В пресс-службе добавили, что НБУ, как и ранее, не собирается вводить административные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке. "Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - говорится в сообщении.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

НБУ на 9 апреля повысил официальный курс доллара Курс доллара резко вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
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