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Курсу долара знижується на міжбанку

Новини » Економіка     09.04.2020 - 10:38
Курсу долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, курс купівлі до 27,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3600 грн/долар, євро 29,6968 - 29,7375 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3672 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3200

27,3600

EUR/UAH

29,6968

29,7375

RUB/UAH

0,3664

0,3672

Курсу долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 8 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3800 грн/долар, євро 29,7459 - 29,7894 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3635 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,1965 гривень за 1 долар (+0,0969 грн). При цьому курс долара на 8 квітня становить 27,0996 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк 8 квітня продав на міжбанку 44,5 млн доларів, оскільки попит знову перевищував пропозицію, а курс гривні коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.

Як відзначили в прес-службі НБУ в цілому протягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася, ажіотажний попит з боку бізнесу, так і з боку населення згасає.

У прес-службі додали, що НБУ, як і раніше, не збирається вводити адміністративні обмеження і продовжить послідовну політику на валютному ринку. "Будемо згладжувати курсові коливання як в одну, так і іншу сторону, купуючи або продаючи валюту враховуючи баланс попиту і пропозиції", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

НБУ на 9 квітня підвищив офіційний курс долара Курс долара різко зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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