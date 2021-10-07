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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Четверг 07 октября 2021 17:18
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара упал на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 7 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 8 копеек до 26,31 гривен за доллар, курс в покупке до 26,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2950 - 26,3150 грн/доллар, евро 30,3891- 30,4096 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 6 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3900 грн/доллар, евро 30,4336- 30,4566 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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