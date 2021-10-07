ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года

Новина українською →
Украина, Четверг 07 октября 2021 16:00
Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года Фото: курс доллара упал на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 26,3314 гривен за 1 доллар (-0,0189 грн). При этом курс доллара на 7 октября составляет 26,3503 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд и упал до минимума за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,34 гривен за доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,47 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями