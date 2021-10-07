Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 26,3314 гривен за 1 доллар (-0,0189 грн). При этом курс доллара на 7 октября составляет 26,3503 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд и упал до минимума за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)