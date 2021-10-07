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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 17:18
Курс долара продовжив падіння на міжбанку Фото: курс долара впав на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 7 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 8 копійок до 26,31 гривень за долар, курс в покупці до 26,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,2950 - 26,3150 грн/долар, євро 30,3891 - 30,4096 грн/євро, російський рубль 0,3658-0,3662 грн/рубль.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 6 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3700 - 26,3900 грн/долар, євро 30,4336 - 30,4566 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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