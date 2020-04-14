Курса доллара на межбанке упал до психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке - 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9700 - 27,0000 грн/доллар, евро 29,4590 - 29,4891 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3681 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9700 27,0000 EUR/UAH 29,4590 29,4891 RUB/UAH 0,3675 0,3681

Напомним, 13 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0200 грн/доллар, евро 29,4351 - 29,4761 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0576 грн). При этом курс доллара на 10 апреля составляет 27,2598 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины выступает против эмиссии гривны для финансирования дефицита государственного бюджета. По его словам, НБУ против того, "чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Потому что из-за эмиссии гривна стремительно упадет, а цены стремительно вырастут