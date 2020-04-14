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Курсу долара на міжбанку впав до психологічної відмітки

Новини » Економіка     14.04.2020 - 10:36
Курсу долара на міжбанку впав до психологічної відмітки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 27 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,00 гривень за долар, курс купівлі - 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9700 - 27,0000 грн/долар, євро 29,4590 - 29,4891 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3681 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9700

27,0000

EUR/UAH

29,4590

29,4891

RUB/UAH

0,3675

0,3681

Нагадаємо, 13 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0200 грн/долар, євро 29,4351 - 29,4761 грн/євро, російський рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень за 1 долар (-0,0576 грн). При цьому курс долара на 10 квітня становить 27,2598 гривень за 1 долар.

Курсу долара на міжбанку впав до психологічної відмітки

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державний бюджет на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України виступає проти емісії гривні для фінансування дефіциту державного бюджету. За його словами, НБУ проти того, щоб знову випускати з пляшки "джина інфляції і девальвації". Тому що через емісію гривня стрімко впаде, а ціни стрімко зростуть

НБУ на 14 квітня знизив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку впав до психологічної відмітки
Теми: Курс долара
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