Курс валют на 26 жовтня: долар і євро подорожчали в обмінниках та банках

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 26 жовтня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 45,60 (+30 коп. у порівнянні з п’ятницею, 23 жовтня) гривень для покупки та 45,38 гривень (+23 коп) - здача валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,30 (+20 коп) гривні, а здати - по 51,05 (+20 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках 26 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 45,66 гривень для покупки та 44,96 гривні - продаж. Євро в банках можна купити по 51,22 гривні, а здати - по 50,30 гривень.

Фото: курс валют в банках 26 жовня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в відділеннях по 45,60 (+25 коп) гривень, а для карток курс - 45,66 (+21 коп) гривень. Євро в касах банку можна купити по 51,20 (+20 коп) гривні, а карткою - 51,28 (+26 коп) гривня.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,50 (+20 коп) гривень, а карткою - 45,65 (+20 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,05 (+20 коп) гривні, а безнал - 51,25 (+20 коп) гривня.

ПУМБ продає долари в касах по 45,50 (без змін) гривень, а комерційний курс - 45,60 (+20 коп) гривень. Євро в касах банку обійдеться у 51 гривню (без змін).

У Monobank долар сьогодні коштує 45,64 (+24 коп) гривень, а за євро доведеться віддати 51,26 (+25 коп) гривню.