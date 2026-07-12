Курс валют 12 липня: скільки коштують 100 доларів сьогодні та як на ціну впливає паливо

Станом на неділю, 12 липня, валютний ринок залишається стабільним, а долар в обмінниках тримається в межах 44,60 грн. Попри спокійний курс, експерти попереджають, що головним фактором ризику для гривні зараз стає ситуація на ринку пального.

Скільки сьогодні коштує 100 доларів у банках та як пальне впливає на курс - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Курс валют: Долар сьогодні коливається в межах 44,60-44,84 грн (курс продажу банками та обмінниками).

Долар сьогодні коливається в межах 44,60-44,84 грн (курс продажу банками та обмінниками). Вартість 100 доларів: Купівля сотні доларів у банках та обмінниках обійдеться орієнтовно у 4 460 - 4 484 грн.

Купівля сотні доларів у банках та обмінниках обійдеться орієнтовно у 4 460 - 4 484 грн. Прогноз на тиждень: НБУ зберігає контроль над ситуацією, очікуваний діапазон для долара - 44,4-45 грн, для євро - 51-52,5 грн.

НБУ зберігає контроль над ситуацією, очікуваний діапазон для долара - 44,4-45 грн, для євро - 51-52,5 грн. Ризики: Попри стабільність, ключовим фактором впливу на гривню залишаються ціни на пальне, які визначають логістичні витрати та попит на валюту.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках 12 липня тримається на рівні 44,60 гривень для покупки та 44,52 гривні для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні обійдеться в середньому у 51,25 гривні для покупки та 51,10 гривні - для здачі валюти.

Курс валют в банках

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,65 гривні, для карток - 44,80 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,20 гривні, а для карток - 51,40 гривню.

ПриватБанк у додатку "Приват24" пропонує курс долара для покупки на рівні 44,84 гривень, а за євро доведеться заплатити 51,28 гривню.

Monobank продає долари по 44,69 гривні, а євро - по 51,20 гривні.

Скільки коштують 100 доларів сьогодні?

Для зручності ми порахували, скільки гривень знадобиться для купівлі 100 доларів в популярних банках та обмінниках за актуальним курсом продажу:

ПриватБанк (картковий курс): 4 484 грн

Monobank: 4 469 грн

Ощадбанк (картковий курс): 4 480 грн

Середній курс в обмінниках: 4 460 грн

Вказані суми є орієнтовними та базуються на актуальних курсах продажу валюти в мобільних додатках банків.

Валютний ринок: прогнози на тиждень

Як пояснив в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, Нацбанк продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку та згладжувати дисбаланси на міжбанку.

Долар: Очікується стабільність у вузькому діапазоні 44,4-45 грн .

Очікується стабільність у вузькому діапазоні . Євро: Базовий коридор прогнозується на рівні 51-52,5 грн . Вартість залежатиме як від курсу гривні до долара, так і від ситуації в парі EUR/USD на світових ринках.

Базовий коридор прогнозується на рівні . Вартість залежатиме як від курсу гривні до долара, так і від ситуації в парі EUR/USD на світових ринках. Інтервенції НБУ: Регулятор залишатиметься активним учасником ринку. У разі переважання попиту над пропозицією, обсяг підтримки гривні може сягнути близько 900 млн доларів за тиждень.

Регулятор залишатиметься активним учасником ринку. У разі переважання попиту над пропозицією, обсяг підтримки гривні може сягнути близько 900 млн доларів за тиждень. Готівковий курс: Обмінники й надалі орієнтуватимуться на міжбанк, тому різких стрибків або значного відриву курсів не очікується.

Головний фактор ризику - паливо

Як зазначив Лєсовий, хоча системного дефіциту пального немає, цей чинник залишається ключовим для ринку. Ціни на пальне впливають на логістику та імпортний попит, що опосередковано створює тиск на гривню. Будь-які логістичні чи інфраструктурні складнощі можуть ситуативно впливати на поведінку споживачів та інфляційні очікування.

Загалом наступний тиждень прогнозується як відносно спокійний, а головним завданням для регулятора залишається недопущення курсової нервовості.