Курс польського злотого знову перевищив 11 гривень
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0552 гривень за 1 злотий (+0,0710 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс зріс на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Офіційний курс на 22 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,436 гривень за 1 долар (-0,0491 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,9138 гривень за 1 євро (+0,2617 грн).
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