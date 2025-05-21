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Курс польского злотого снова превысил 11 гривен

Украина, Среда 21 мая 2025 15:49
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Курс польского злотого снова превысил 11 гривен Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0552 гривен за 1 злотый (+0,0710 грн).
Курс польского злотого снова превысил 11 гривен

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).

Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).

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