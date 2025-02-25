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Курс польського злотого до гривні зріс до максимуму з жовтня минулого року

Україна, Вівторок 25 лютого 2025 15:44
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Курс польського злотого до гривні зріс до максимуму з жовтня минулого року Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до максимуму з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,5741 гривень за 1 злотий (+0,0487 грн).

Вищим курс був тільки 3 жовтня 2024 року - 10,6443 гривень.
Курс польського злотого до гривні зріс до максимуму з жовтня минулого року

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,60 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7358 гривень за 1 долар (+0,0343 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7892 гривень за 1 євро (+0,1444 грн).

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