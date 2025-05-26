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Курс наприкінці травня: чого очікувати від долара

Україна, Понеділок 26 травня 2025 14:22
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Курс наприкінці травня: чого очікувати від долара Фото: Курс долара наприкінці травня буде стабільним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в Україні залишається стабільним протягом тривалого часу. Наприкінці травня ситуація навряд чи зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар члена правління, директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.

Як зазначила Золотько, минулого тижня 19-23 травня на міжбанківському валютному ринку України зберігався вузький курсовий коридор. На початку тижня курс коливався в межах 41,39–41,57 грн/долар, а в наступні дні демонстрував поступову стабілізацію.

Наприкінці тижня ринок закріпився поблизу позначок 41,52/41,55 грн/долар, що свідчить про відсутність тиску на валюту, сказала вона.

За її словами, офіційний курс гривні до долара в період з 19 по 23 травня залишався відносно стабільним. НБУ майже не втручався в ринок з інтервенціями на купівлю валюти, забезпечуючи попит на неї у звичному обсязі.

"Після незначного послаблення на початку тижня ринок швидко повернувся до тренду на зміцнення гривні. Наприкінці тижня відбулося невелике зростання курсу, але загалом ситуація залишалася контрольованою", - сказала вона.

На готівковому ринку курсових коливань протягом тижня практично не спостерігалося. Станом на п’ятницю середні ціни в банківських обмінниках становили 41,12-41,67 грн/долар.

"За умови відсутності непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх шоків очікуємо відносну стабільність курсу долара до гривні протягом останнього тижня травня", - прогнозує Золотько.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс лише на 1 копійку з 41,49 до 41,50 грн/долар.

НБУ тримає курс долара стабільним біля рівня 41,50 гривень уже протягом трьох тижнів. З початку місяця курс також майже не змінився. Ба більше, курс коливається у вузькому діапазоні 41,10-41,80 з початку лютого.

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