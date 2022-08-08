Курс гривны укрепит не налог на импорт, а открытие портов для экспорта металла и руды, - экономист

Эксперты отмечают: вопрос стабилизации ситуации на валютном рынке крайне острый. Сегодня в разработке находится документ о введении 10% импортной пошлины на весь импорт.

Это, по мнению правительства, должно сократить спрос на валюту для импорта. Но экономисты отмечают: в перспективе такой шаг вызовет очередной виток инфляции в стране, а себестоимость украинской продукции вырастет еще больше. Поэтому вместо введения очередного налога следует выбрать другой путь - стимулировать экспорт.

"На фоне снижения цен на металл и руду (мировые цены на продукцию ГМК упали на треть - ред.) экспортная выручка несколько снизится. Но даже этот уровень при росте экспорта будет способствовать поддержанию курса национальных валют", - уверен Владимир Панченко, доктор экономических наук, партнер компании KSP Strategies.

Сейчас экспорт металлургической продукции затруднен: западные железнодорожные переходы не справляются, поэтому необходимо как можно быстрее разблокировать порты для экспорта металла и руды.

"Сейчас крайне важно получить доступ к другим рынкам, кроме Европы. Например, можно было бы поставлять трубы на крупнейшие рынки – США и Ближнего Востока. Украинская дипломатия преуспела, когда в США была отменена 25% импортная пошлина на сталь из Украины. Но фактически воспользоваться этим никто не может - закрыты пути экспорта. Это также рост экономики не только путем роста объемов производства, но и путем нормализации работы портов", - резюмировали в издании.

Как известно, сейчас НБУ тратит ежемесячно около 2 млрд долларов ежемесячно на содержание валютного курса. По подсчетам экономистов, разблокирования экспорта зерна, которое даст дополнительно миллиард долларов валютных поступлений, уже помогло снизить курс доллара до 38 грн.

Распространение действия "зерновой соглашения" на металл и руду, по оценкам, позволит вернуть курс к управляемому коридора в 30-33 грн/₴.