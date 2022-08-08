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Курс гривні зміцнить не податок на імпорт, а відкриття портів для експорту металу та руди, - економіст

Фото: курс гривні зміцнить не податок на імпорт, а відкриття портів для експорту металу та руди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Поширення дії "зернового коридору" на інші сильні експортні позиції України, - зокрема, метал та руду, - дозволить отримати додаткові валютні надходження та укріпити курс гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків в статті GMK Center.

Експерти зазначають: питання стабілізації ситуації на валютному ринку вкрай гостре. Сьогодні у розробці знаходиться документ про запровадження 10% імпортного мита на весь імпорт.

Це, на думку уряду, має скоротити попит на валюту для імпорту. Але економісти наголошують: у перспективі такий крок викличе черговий виток інфляції у країні, а собівартість української продукції зросте ще більше. Тож замість введення чергового податку слід обрати інший шлях - стимулювати експорт.

"На тлі зниження цін на метал та руду (світові ціни на продукцію ГМК впали на третину - ред.) експортний виторг дещо знизиться. Але навіть цей рівень при зростанні експорту сприятиме підтримці курсу національних валют", - впевнений Володимир Панченко, доктор економічних наук, партнер компанії KSP Strategies.

Наразі експорт металургійної продукції ускладнений: західні залізничні переходи не справляються, тож необхідно якомога швидше розблокувати порти для експорту металу та руди.

"Зараз вкрай важливо отримати доступ до інших ринків, крім Європи. Наприклад, можна було б постачати труби на найбільші ринки – США та Близького Сходу. Українська дипломатія досягла успіху, коли в США було скасовано 25% імпортне мито на сталь з України. Але фактично скористатися цим ніхто не може – закрито шляхи експорту. Це також зростання економіки не тільки шляхом зростання обсягів виробництва, а й шляхом нормалізації роботи портів", - резюмували у виданні.

Як відомо, наразі НБУ витрачає щомісяця близько 2 млрд доларів щомісяця на утримання валютного курсу. За підрахунками економістів, розблокування експорту зерна, яке дасть додатково мільярд доларів валютних надходжень, вже допомогло знизити курс долара до 38 грн.

Поширення дії "зернової угоди" на метал та руду, за оцінками, дасть змогу повернути курс до керованого коридору в 30-33 грн/₴.

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