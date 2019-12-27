Курс на Европу: почему Украине не избежать повышения тарифов на электроэнергию

Тарифы на э/э в Украине для населения иногда в разы ниже, чем в странах ЕС и Еврозоны. Европейцы, несмотря на то, что зарабатывают больше, тратят на жилье и "коммуналку" в среднем 24% своих расходов, тогда как украинцы - 13%, что подтверждается официальными данными Госстата и Евростата.

И если в европейских странах коммунальные услуги занимают первую строчку среди всех расходов семей, то в Украине на “коммуналку” тратят в несколько раз меньше, чем на продукты питания. Если же говорить непосредственно об электроэнергии, ее доля в расходах украинцев и вовсе не превышает суммы, которые население тратит на мобильную связь.

Что важно: в каждой из стран ЕС ежегодно стоимость электроэнергии может меняться в зависимости от рыночных условий, связанных с производством э/э. Скажем, в прошлом году в Евросоюзе в целом электроэнергия подорожала на 3,5%.

В Бельгии и Болгарии стоимость возросла немногим более чем на 2%, тогда как в Германии, Латвии и Польше электричество для населения вообще дешевело по сравнению с 2017 годом. А на Кипре, в Испании и Нидерландах цена э/э цены увеличились почти на 20%, 14% и 10% соответственно.

В Украине же тарифы на электроэнергию для населения перестали расти два года назад, когда закончился поэтапный рост, начатый в 2015 году. С тех пор цена 1 кВт* ч зависла на отметке 90 коп. при потреблении до 100 кВт*ч и 1,68 гривен - за все, что выше.

Сегодня в среднем тариф для населения, по данным Госстата, составляет 1,25 гривен/кВт*час. Это самый низкий показатель среди стран Европы. (Подробнее - в инфографике).

И хотя в большинстве стран крупные промышленные потребители платят за электроэнергию меньше, чем население, поскольку используют ее больше, в Украине все с точностью наоборот. У нас промышленность фактически вынуждена компенсировать разницу в льготном тарифе на электроэнергию, оплачиваемую домохозяйствами.

Перекрестное субсидирование, сложившееся в украинской электроэнергетике, создает перекосы на рынке, от которых, среди прочих, страдают государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", обязанные продавать большую часть своей э/э по низкому тарифу.

И хотя в Украине с 1 июля действует рынок электроэнергии, для населения цены остались замороженными. Постановление о специальных обязательствах для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" действует до конца следующего года. И, как уточнили РБК-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, цена на электрическую энергию для населения пока остается на уровне II квартала 2019 года.

Несмотря на проблемы в отрасли, возникшие из-за перекосов в тарифах, власти излишне осторожничают с этой темой, поскольку она крайне непопулярная среди населения и чревата для руководства страны потерей электоральной поддержки. Как уточнили РБК-Украина в Минэкоэнерго, на данный момент в ведомстве нет "разработанных нормативно-правовых актов, которыми предусмотрено поэтапное повышение тарифов на электроэнергию для населения".

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пояснили, что после вступления в силу закона о рынке электрической энергии, у них нет полномочий устанавливать тарифы на э/э для населения.

"Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей устанавливается Кабинетом министров", - сказали в ведомстве РБК-Украина.

Несмотря на то, что госорганы неохотно комментируют этот вопрос, определенные подвижки здесь все же есть. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, как ранее писало РБК-Украина, предложил начать постепенное повышение тарифа для домашних хозяйств с тех, кто использует более 500 кВт-ч в месяц. И вероятно, что к этому вопросу власти вернутся уже в следующем году.

Если идею одобрят на политическом уровне, тариф для населения увеличится с 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*час. Но увеличение коснется только того объема, который превышает 500 кВт*ч. Первые 100 кВт*ч, как и прежде, пока будут стоить 90 коп/кВт*ч, а объем 100-499 кВт*ч останется в тарифе 1,68 гривен/кВт*ч.

И, по сути, появится третий тариф для премиального потребителя. Но доля таких потребителей среди всех домохозяйств составляет 3,6%. Вместе с тем они потребляют 17% всего объема э/э, которую использует население.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, перекрестное субсидирование также является проблемой для некоторых странах в ЕС, правда, в меньшей степени, чем для Украины.

"Лучший способ решить эту проблему - иметь рыночные цены для всех и достаточную поддержку (субсидию) для социально уязвимых потребителей. Похоже, министерство (Минэкоэнерго Украины, - ред.) подходит к такому решению с другой стороны. Крупные потребители, как правило, более богаты и могут позволить себе не пользоваться субсидиями. Остальные все еще будут перекрестно субсидированы. Это не является обычной европейской практикой, но в украинских условиях, возможно, она вполне логичная и понятная", - процитировала пресс-служба Копача на запрос издания.

По его мнению, для нашей страны лучшим в этой связи является опыт стран, имевших плановую экономику или стран из бывшей Югославии. "Каких-то конкретных временных рамок нету, поскольку они зависят от стандартов жизни, ликвидности рынков и ряда других факторов. Определенно это продлится несколько лет", - отметил Копач, говоря о сроках повышения тарифов на э/э с учетом европейского опыта.

Безусловно, начиная рост тарифов, власти важно позаботиться о тех, кто реально не может платить по более высоким ценам. Что советуют в этом вопросе европейские партнеры? По словам Копача, самый лучший вариант - гранты или льготные кредиты на меры по повышению энергоэффективности, направленные на снижение потребления без ущерба для качества жизни граждан.

"Финансирование предоставляется из специальных фондов энергоэффективности и/или из государственного или регионального бюджетов. Но поскольку такие меры требуют времени для реализации и не применимы ко всем категориям домохозяйств с низким доходом, также целесообразны определенные виды финансовой помощи, особенно в краткосрочной перспективе", - уточнил Янез Копач.

По его словам, наиболее распространенным источником государственного финансирования для поддержки социально уязвимых потребителей в ЕС является сбор, добавляемый к цене, которую взимают с конкретных энергоносителей (электричество, газ, мазут), особенно если эта поддержка направлена на расходы на электроэнергию для домохозяйств.

Глава секретариата Энергетического сообщества, помимо этого, напомнил, что регулируемые тарифы должны отражать стоимость энергоресурсов. И это обязательство Украины.

"Неотображающие стоимость ресурсов тарифы и искусственно заниженные цены на электроэнергию с интенсивным перекрестным субсидированием разрушают экономическую жизнеспособность производителей, дистрибьюторов и поставщиков, требуют постоянного политического вмешательства и в долгосрочной перспективе приводят к нестабильности поставок или отсутствию поставок вообще", - уверен Копач.