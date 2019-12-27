Курс на Європу: чому Україні не уникнути підвищення тарифів на електроенергію

Тарифи на е/е в Україні для населення іноді у рази нижче, ніж у країнах ЄС і Єврозони. Європейці, незважаючи на те, що заробляють більше, витрачають на житло і "комуналку" в середньому 24% своїх витрат, тоді як українці - 13%, що підтверджується офіційними даними Держстату та Євростату.

І якщо в європейських країнах комунальні послуги займають першу сходинку серед усіх витрат сімей, то в Україні на "комуналку" витрачають у кілька разів менше, ніж на продукти харчування. Якщо ж говорити безпосередньо про електроенергію, її частка у витратах українців і зовсім не перевищує суми, що населення витрачає на мобільний зв'язок.

Що важливо: у кожній з країн ЄС щорічно вартість електроенергії може змінюватися в залежності від ринкових умов, пов'язаних з виробництвом е/е. Скажімо, в минулому році в Євросоюзі в цілому електроенергія подорожчала на 3,5%.

У Бельгії та Болгарії вартість зросла трохи більше ніж на 2%, тоді як у Німеччині, Латвії та Польщі електрика для населення взагалі дешевшала в порівнянні з 2017 роком. А на Кіпрі, в Іспанії і Нідерландах ціна е/е ціни збільшилися майже на 20%, 14% і 10% відповідно.

В Україні тарифи на електроенергію для населення перестали рости два роки тому, коли закінчилося поетапне зростання, розпочате у 2015 році. З тих пір ціна 1 кВт* год зависла на позначці 90 коп. при споживанні до 100 кВт*год і 1,68 гривень - за все, що вище.

Сьогодні в середньому тариф для населення, за даними Держстату, становить 1,25 гривень/кВт*год. Це найнижчий показник серед країн Європи. (Докладніше - у інфографіці).

І хоча у більшості країн великі промислові споживачі платять за електроенергію менше, ніж населення, оскільки використовують її більше, в Україні все з точністю навпаки. У нас промисловість фактично змушена компенсувати різницю в пільговому тарифі на електроенергію, оплачувану домогосподарствами.

Перехресне субсидування, яке склалося в українській електроенергетиці, створює перекоси на ринку, від яких, серед інших, страждають державні "Енергоатом" і "Укргідроенерго", зобов'язані продавати більшу частину своєї е/е за низьким тарифом.

І хоча в Україні з 1 липня діє ринок електроенергії, для населення ціни залишилися замороженими. Постанова про спеціальні зобов'язання для "Енергоатому" і "Укргідроенерго" діє до кінця наступного року. І, як уточнили РБК-Україна в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, ціна на електричну енергію для населення поки що залишається на рівні II кварталу 2019 року.

Незважаючи на проблеми в галузі, що виникли через перекоси у тарифах, влада надмірно обережна з цією темою, оскільки вона вкрай непопулярна серед населення і може спричинити для керівництва країни втрату електоральної підтримки. Як уточнили РБК-Україна в Мінекоенерго, на даний момент у відомстві немає "розроблених нормативно-правових актів, якими передбачено поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення".

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), пояснили, що після вступу в силу закону про ринок електричної енергії, у них немає повноважень встановлювати тарифи на е/е для населення.

"Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів встановлюються Кабінетом міністрів", - сказали у відомстві РБК-Україна.

Незважаючи на те, що держоргани неохоче коментують це питання, певні зрушення тут все ж є. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, як раніше писало РБК-Україна, запропонував почати поступове підвищення тарифу для домашніх господарств з тих, хто використовує понад 500 кВт-год на місяць. І ймовірно, що до цього питання чиновники повернуться вже у наступному році.

Якщо схвалять ідею на політичному рівні, тариф для населення збільшиться з 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*год. Але збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год. Перші 100 кВт*год, як і раніше, поки будуть коштувати 90 коп/кВт*год, а об'єм 100-499 кВт*год залишиться в тарифі 1,68 гривень/кВт*год

І, по суті, з'явиться третій тариф для преміального споживача. Але частка таких споживачів серед усіх домогосподарств становить 3,6%. Разом з тим вони споживають 17% всього обсягу е/е, яку використовує населення.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна голова секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, перехресне субсидування також є проблемою для деяких країнах ЄС, щоправда, в меншій мірі, ніж для України.

"Найкращий спосіб вирішити цю проблему - мати ринкові ціни для всіх і достатню підтримку (субсидію) для соціально вразливих споживачів. Схоже, міністерство (Мінекоенерго України, - ред.) підходить до такого рішення з іншого боку. Великі споживачі, як правило, більш багаті і можуть дозволити собі не користуватися субсидіями. Решта все ще будуть перехресно субсидовані. Це не є звичайною європейською практикою, але в українських умовах, можливо, вона цілком логічна і зрозуміла", - процитувала прес-служба Копача на запит видання.

На його думку, для нашої країни найкращим у цьому зв'язку є досвід країн, що мали планову економіку або країн з колишньої Югославії. "Якихось конкретних часових рамок немає, оскільки вони залежать від стандартів життя, ліквідності ринків і ряду інших факторів. Безумовно, це триватиме кілька років", - зазначив Копач, говорячи про терміни підвищення тарифів на е/е з урахуванням європейського досвіду.

Безумовно, починаючи зростання тарифів, владі важливо подбати про тих, хто реально не може платити за більш високими цінами. Що радять в цьому питанні європейські партнери? За словами Копача, найкращий варіант - гранти або пільгові кредити на заходи з підвищення енергоефективності, спрямовані на зниження споживання без шкоди для якості життя громадян.

"Фінансування надається з спеціальних фондів енергоефективності та/або з державного або регіонального бюджетів. Але оскільки такі заходи вимагають часу для реалізації і не застосовні до всіх категорій домогосподарств з низьким доходом, також доцільні певні види фінансової допомоги, особливо в короткостроковій перспективі", - уточнив Янез Копач.

За його словами, найбільш поширеним джерелом державного фінансування для підтримки соціально вразливих споживачів в ЄС є збір, який додається до ціни, яку стягують з конкретних енергоносіїв (електрика, газ, мазут), особливо якщо ця підтримка спрямована на витрати на електроенергію для домогосподарств.

Глава секретаріату Енергетичного співтовариства, крім цього, нагадав, що регульовані тарифи повинні відображати вартість енергоресурсів. І це зобов'язання України.

"Тарифи, які не відображають вартість ресурсів, і штучно занижені ціни на електроенергію з інтенсивним перехресним субсидуванням руйнують економічну життєздатність виробників, дистриб'юторів і постачальників, вимагають постійного політичного втручання і в довгостроковій перспективі призводять до нестабільності поставок або відсутності поставок взагалі", - упевнений Копач