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Курс євро знизився після виборів до Європарламенту

Фото: Вибори до Європарламенту призвели до зниження курсу євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро по відношенню до долара знизився після рішення президента Франції Еммануеля Макрона оголосити дострокові парламентські вибори через поразку від ультраправих на виборах до Європарламенту. Євро впав на 0,5% до місячного мінімуму 1,0764 за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Результати в ЄС показують, що центристські, ліберальні та соціалістичні партії мають зберегти більшість після виборів до Європейського парламенту, але найбільших успіхів досягли націоналісти-євроскептики, що порушило питання про здатність великих держав проводити політику в блоці.

Як відзначає Bloomberg, зробивши ризикований крок задля відновлення влади, Макрон призначив парламентські вибори, перший тур яких призначено на 30 червня.

"Ймовірно, це дещо погана новина для ринків. Це приносить несподіваний елемент невизначеності", - сказав головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.

Стратеги зосереджені на потенційний вплив на економічні перспективи Франції. На думку Валентина Марінова з Credit Agricole, інвестори можуть також почати сумніватися у рішучості Європи щодо більш тісної податково-бюджетної та фінансової інтеграції.

Трейдерам також доведеться враховувати політичну невизначеність у своїх ставках.

"Це можна розглядати як удар по позитивних настроях, що зароджуються, щодо євро, які почали домінувати на валютних ринках в останні тижні", - сказав глава французького банку з валютних досліджень і стратегії G-10.

Стратег закордонно-китайської банківської корпорації Крістофер Вонг також стежить за розвитком подій, які, на його думку, можуть вплинути на таку політику, як надання допомоги Україні.

"Останнє десятиліття показало, що зростання вкрай правих настроїв у Європі може підірвати євро", - сказав він.

Європейський центральний банк минулого тижня вперше за п'ять років знизив відсоткові ставки, а цього року валюта впала майже на 2,5% по відношенню до долара, головним чином через відносні перспективи зниження відсоткових ставок у єврозоні та США.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полів, Європейська народна партія (ЄНП) отримає 189 місць у Європейському парламенті, за нею йдуть Соціалісти та демократи зі 135 та політсила "Відновити Європу" з 83 місцями.

Натомість група європейських консерваторів та реформістів, до якої входять такі партії, як "Італійські брати" Джорджі Мелоні, за прогнозами можуть здобути 72 місця, а ультраправа "Ідентичність і демократія" - 58.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вже заявила про намір ЄНП формувати в оновленому Європарламенті "центр" із політсилами, які мають проєвропейську та проукраїнську позиції.

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